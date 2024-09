Jannik Sinner, la frase sussurrata dalla funzionaria di Jp Morgan: "Solo per te"

09 settembre 2024 a

a

a

Vittoria! Secondo Slam in carriera e in questa leggendaria stagione per Jannik Sinner, che liquida il padrone di casa, Taylor Fritz, nella finale degli Us Open. Bastano tre set all'azzurro per imporsi in un ultimo atto senza storia: troppo forte, troppo superiore, nonostante le ombre e il fango della vicenda-doping che lo ha tormentato in questi ultimi mesi. Una vittoria liberatoria, schiacciante, buona per spazzare via ogni tipo di illazione.

Una vittoria anche ricchissima: il vincitore di questi Us Open infatti incassa la bellezza di 3,6 milioni di dollari, un assegno consegnato a Jannik direttamente da una dirigente di Jp Morgan Chase, il colosso bancario con sede a New York che è anche uno dei principali sponsor del torneo.

Ed è quando la funzionaria di Jp Morgan ha consegnato l'assegno al ragazzo di San Candido che si è assistito a una scena particolare, divertente. La signora, infatti, era fasciata in un vestito arancione, proprio il colore di Jannik Sinner, l'arancio dei suoi capelli e con il quale si vestono i suoi fan più accaniti, i "carotoni", il gruppo che sugli spalti tifa per Jannik vestito... da carota.

"Quei momenti sono ancora nella mia testa": Jannik Sinner, il tormento dopo il trionfo

Ma non solo la signora era vestita in arancione. I più attenti hanno infatti notato quanto ha sussurrato a Sinner consegnandogli l'assegno: "Mi sono vestita d'arancione solo per te". Una frase che ha fatto sorridere di gusto l'azzurro, il quale travolto dall'estasi della vittoria non aveva fatto caso all'outfit arancione della signora.

"A quel punto, cosa succederà?": una clamorosa ipotesi sul futuro di Jannik Sinner

Già, Jannik Sinner è amato, amatissimo, a tutte le latitudini. E questo piccolo fuoriprogramma lo dimostra: anche negli Usa, nonostante il rivale in finale statunitense, in molti hanno gioito per la sua vittoria. E la funzionaria di Jp Morgan, con discreta evidenza, non fa eccezione.