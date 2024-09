Galliani sposa a 80 anni la 57enne Helga: chi c'era tra gli invitati a Villa Gernetto

10 settembre 2024 a

L’amministratore delegato del Monza e senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, 80 anni, ha detto “sì” alla storica compagna Helga Costa, 57 anni, in una cerimonia civile e blindatissima in Municipio a Monza. A celebrare le nozze è stato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, mentre l’avvocato Cristina Rossello e Gigi Marzullo hanno indossato i panni dei testimoni dello sposo. Al termine della cerimonia la coppia si è diretta a Villa Gernetto a Lesmo per i festeggiamenti.

Numerosi i vip presenti tra gli invitati. Tra questi: Fedele Confalonieri, Marcello Dell'Utri, Marta Fascina, Flavio Briatore, Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani, Pierferdinando Casini e Paolo Berlusconi. Poi gli sportivi: da Max Allegri a Carlo Ancelotti e ancora Alessandro Nesta (allenatore del Monza), Daniele Massaro, Riccardo Montolivo, Leonardo con la moglie Anna Billò. E tanti altri ancora.