Sinner, "mangio gratis e me ne vado": cosa gli scappa di bocca a bordocampo

Jannik Sinner, che è all'Unipol Arena a Bologna per sostenere i compagni di squadra impegnati nelle qualificazioni di Coppa Davis, si è lasciato andare a una battuta mentre si trovava a bordocampo. Al suo arrivo, infatti, gli altri tennisti italiani in gara avevano già conquistato l’accesso al turno successivo. Per questo il campione altoatesino nonché numero uno del mondo ha scherzato dicendo: "E infatti ho detto ‘mangio gratis e me ne vado!’". Parole che hanno fatto subito scoppiare a ridere i suoi compagni. Il video, diffuso sui canali social della Federazione italiana di tennis e padel, è diventato virale in pochissimo tempo.

Sinner è arrivato a Bologna ieri pomeriggio, dopo un lungo viaggio in macchina dall’Alto Adige. Subito ha raggiunto i compagni nella sede del ritiro, in un hotel a cinque stelle del centro. L'Italia sta festeggiando, grazie al Brasile, la possibilità di difendere il titolo a Malaga, nella finale a otto in programma dal 19 al 24 novembre. Pur essendo arrivato ieri, Sinner in realtà ha fatto sentire la sua vicinanza ai compagni per tutta la settimana con messaggi e telefonate. Tramite il portavoce, il numero 1 al mondo si è complimentato per le belle partite di questi giorni.

