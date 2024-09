Luca Salvadori, il ricordo della fidanzata: "Per me tu sei questo"

15 settembre 2024 a

a

a

"Per me tu sei questo sorriso, per sempre": così la fidanzata di Luca Salvadori ricorda il pilota di motociclismo, morto in seguito a un incidente avvenuto in gara in Germania ieri, sabato 14 settembre. Il 32enne è stato immediatamente portato in ospedale ma le lesioni sono apparse molto gravi fin da subito. A piangerlo i genitori e la fidanzata Veronica Culcasi. I due condividevano sui social momenti speciali della loro relazione.

Oggi la ragazza ha voluto ricordarlo pubblicando il video di una loro vacanza al mare, un momento felice. "Per me tu sei questo sorriso, per sempre", ha scritto a corredo del filmato. Più di 1400 i commenti comparsi sotto al post della giovane, studentessa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In molti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Luca. "Che vita ingiusta", ha scritto un fan.

Luca Salvadori, morto in gara il pilota di motociclismo: incidente spaventoso in Germania

Salvadori, che era anche uno youtuber molto seguito, è rimasto ferito a seguito della brutta caduta di un altro motociclista, Didier Grams. Quella in cui ha perso la vita era una gara di superbike a Frohburg, in Germania, nell'ambito dell'Irrc, l'International Road Race Championship. "Ci ha lasciati inseguendo la sua passione", hanno scritto mamma Monica Allegranzi e papà Maurizio Salvadori, noto manager musicale.