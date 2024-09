Luca Salvadori, morto in gara il pilota di motociclismo: incidente spaventoso in Germania

15 settembre 2024 a

E' morto, a soli 32 anni, Luca Salvadori: il pilota italiano ha avuto un incidente in moto ieri, sabato 14 settembre, mentre era impegnato in una corsa di Superbike in Germania, a Frohburg, valida per l’International Road Racing. Il giovane si è trovato coinvolto in una caduta innescata da altri piloti, vicino a Lipsia. È morto in ospedale nella notte per le gravi ferite riportate.

Salvadori, milanese, era il figlio di Maurizio Salvadori, noto produttore musicale. Quest'ultimo, essendo appassionato di motorsport da sempre, ha creato un team automobilistico, Trident, che ha debuttato in Formula 2 nel 2006 e che in queste stesse tragiche ore ha vinto il Gp di Formula 2 a Baku, che Salvadori stava seguendo di persona.

Il 32enne era anche molto popolare su YouTube grazie ai suoi video in cui raccontava la sua passione. Commosso il ricordo di Jovanotti, che lavora a stretto contatto col padre: "Luca era un grande pilota e un ragazzo d’oro - ha scritto su Instagram - l’ho visto nascere, il suo babbo Maurizio organizza i miei concerti dal 1988 e siamo molto legati. Ricordo Luca bambino che voleva correre prima ancora di stare dritto su una moto. In questi suoi 32 anni che si sono interrotti ieri sulla pista di Lipsia ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato di moto, di corse, di questa passione che lo guidava e che era diventata la sua vita, il suo lavoro, la sua bella e pericolosa ossessione. Aveva sempre il sorriso, una gentilezza e una grazia che mi riempiva il cuore. In pista era un generoso, amatissimo da tutti e rispettato, e negli anni era diventato un esperto tra i più competenti, per i giovani piloti un vero maestro. Ci mancherai. Ti abbiamo voluto molto bene io e le mie ragazze".