Luca Salvadori, l'ultimo video prima di morire: ecco dov'era

Nell'ultimo video pubblicato prima di morire, il motociclista e youtuber Luca Salvadori si trovava a Misano, vicino a Rimini, per la World Ducati Week. In quell'occasione era sceso in pista per un giro con i campioni della moto Gp come Marquez e Bagnaia, che aveva poi intervistato. Il pilota, 32 anni, è deceduto in seguito a un incidente avvenuto in Germania: stava gareggiando in una corsa di superbike dell'Irrc, l'International Road Race Championship, a Frohburg sabato 14 settembre.

Il giovane era partito in pole, poi un altro pilota è caduto in una curva e lui è rimasto coinvolto nell'incidente, morendo poco dopo in ospedale. A comunicare la tragedia il profilo Instagram di Salvadori, dove mamma Monica Allegranzi e papà Maurizio, manager musicale, hanno pubblicato un breve messaggio.

A ricordarlo, tra gli altri, un commosso Jovanotti, che lavora col padre di Luca: "Grande passione, grande pilota, grande sorriso. Ti ho voluto molto bene. Ciao Lu. Luca era un grande pilota e un ragazzo d'oro, l'ho visto nascere, il suo babbo Maurizio organizza i miei concerti dal 1988 e siamo molto legati. Ricordo Luca bambino che voleva correre prima ancora di stare dritto su una moto. In questi suoi 32 anni che si sono interrotti ieri sulla pista di Lipsia ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato di moto, di corse, di questa passione che lo guidava e che era diventata la sua vita, il suo lavoro, la sua bella e pericolosa ossessione".