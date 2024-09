Haaland tira la maglia ad Acerbi, l'interista lo irride: alta tensione a fine partita

19 settembre 2024 a

a

a

Uno 0-0 in casa del Manchester City che a conti fatti va stretto all’Inter, per le tante occasioni avute in campo. L’inizio in Champions League è comunque incoraggiante e la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Tra i migliori della sfida dell’Etihad c’è sicuramente Francesco Acerbi, che come nella finale di Istanbul del 2023 ha fermato con grande garbo il fortissimo Erling Haaland.

Il siparietto che ne è scaturito a fine partita è stato divertente. La punta norvegese è andato dal difensore ex Milan e Lazio per lamentarsi del trattamento riservatogli dal nerazzurro, che gli ha tirato la maglia per fargli capire che aveva fatto lo stesso nei suoi confronti per tutta la partita. In risposta il 36enne gli ha fatto il segno del due, prendendosi beffe del suo avversario. Il siparietto è finito poi con una risata di entrambi, nel segno del fairplay.

L’episodio è accaduto al fischio finale, quando l’arbitro svedese Nyberg ha decretato lo 0-0 finale. Da qui il siparietto, che si è poi concluso con grandi risate e con la richiesta dello scambio di maglia fatta da Acerbi a Haaland, dopo avergli fatto proprio questo gesto. Un due che si può interpretare o nel senso di "dammene due" oppure in quello che pare più probabile di "già ne ho due", con riferimento sarcastico alla prima marcatura asfissiante nei confronti del 24enne norvegese a Istanbul, in una finale pur persa dall'Inter contro il City. La vicenda si è conclusa con quello che dal labiale è sembrato un "fu*** off" – ovvero un "vaffa" – da parte di Haaland, prima che i due si abbracciassero calorosamente esplodendo in una fragorosa risata. Su Instagram poi Acerbi ci ha scherzato su: “Ho chiesto la maglietta a Haaland ma non me l’ha data”, seguito da un “si scherza”.