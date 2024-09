Paulo Fonseca, tutto in due mesi: il video, com'è ridotto il mister del Milan

20 settembre 2024 a

Peggio di così, era difficile anche soltanto immaginarlo. Si parla del primo periodo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Siamo al 20 settembre e già da tre giorni, ossia dal termine della disastrosa partita di Champions League contro il Liverpool (il secco 3-1 subito dai rossoneri a San Siro), il mister viene dato di fatto per esonerato.

Oltre alla Champions, la pessima partenza in campionato: due pari, una sconfitta e una vittoria col Venezia fanalino di coda nelle prime quattro giornate. Quattro punti, uno a giornata. Bottino a dir poco misero.

E così ecco che si fa già un gran parlare della successione sulla panchina del Milan: tra gli indiziati Igor Tudor, Maurizio Sarri, dunque si fanno anche i nomi di Massimiliano Allegri e di Edin Terzic, che per inciso era in tribuna a San Siro per Milan-Liverpool. Staremo a vedere: probabile ultimo atto di Fonseca sulla panchina del Milan il derby di domenica sera contro l'Inter. Forse una vittoria potrebbe salvarlo, ma considerate le condizioni delle due squadre, ad oggi, i tre punti per il Milan nella stracittadina appaiono un obiettivo utopico.

Già, due mesi infernali. E una testimonianza tangibile su quanto questi due mesi siano stati infernali ha preso a circolare e rimbalzare sui social. Un video che, tra il serio e il faceto, mostra le condizioni del mister portoghese all'arrivo a Milano, nella conferenza stampa di presentazione, e quelle di pochi giorni fa, dopo il crac con il Liverpool. Già, le immagini parlano chiaro: il volto di Paulo Fonseca, rispetto a due mesi fa, appare stravolto...