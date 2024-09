Jannik Sinner, Kyrgios sputa ancora veleno: "Facciamo finta di niente, la vittima"

20 settembre 2024 a

Jannik Sinner continua a essere tra gli atleti più amati del momento, tanto che Gucci l'ha voluto perfino come ambassador del noto marchio di moda. Oggi il campione ha presenziato alla sfilata della casa di moda organizzata in occasione della Milano Fashion Week, ma presto volerà in Cina per i prossimi appuntamenti del calendario Atp.

Ma mentre Sinner si divide tra eventi mondani e allenamenti, c'è chi non perde tempo a (s)parlare di lui. Il tennista australiano Nick Kyrgios - da mesi fermo per infortunio - dopo un periodo di silenzio stampa è tornato su X con un nuovo messaggio, in linea con le accuse mosse al 23enne altoatesino dopo il caso doping.

In particolare, l'atleta ha colto l'occasione per lanciare la sua frecciatina grazie a un post pubblicato dal profilo @pavyg, un blogger tifosissimo dichiarato di Novak Djokovic, che pubblica le foto di Sinner a Milano: "Facciamo finta che i test antidoping non siano mai esistiti", si legge sotto il post. E Kyrgios non aspettava altro che dire la sua: "Ovviamente, non è successo niente. E' lui la vittima". Insomma, il tennista sembra non credere alla buona fede del collega 23enne. La bufera sul caso doping è scoppiata nelle settimane scorse, quando si è scoperto che è Sinner è stato sottoposto a un doppio test e che gli sono state trovate tracce di uno steroide anabolizzante. L'altoatesino è stato però scagionato dall'Agenzia antidoping del tennis per "contaminazione involontaria". La sentenza è arrivata il 15 agosto, tre settimane dopo la rinuncia a Parigi 2024 per una "tonsillite".