Vela, Vuitton Cup: la quarta regata va a Luna Rossa, 2-2 con Britannia

29 settembre 2024 a

a

a

Luna Rossa vince la quarta regata della finale della Louis Vuitton Cip contro Ineos Britannia e si porta in partita sul 2-2. Splendida reazione dell’equipaggio italiano dopo la sconfitta a tavolino precedente per la rottura della randa. Sulle acque di Barcellona il team Prada ha vinto la partenza e Ineos gli è stata costantemente alle calcagna, senza mai darle tregua. Non impeccabile l’ultima bolina di Luna Rossa che ha consentito agli avversari di ridurre lo svantaggio da 450 a 120 metri. Ma il team italiano è riuscito a controllare nell'ultimo lato di poppa i tentativi di attacco del britannico Ben Ainslie che ha provato una serie di strombate per ribaltare il match perso per appena 4".

La velocità media di Ineos Britannia nella quarta regata è stata superiore a quella di Luna Rossa: 41,4 nodi contro 41,3. Di bolina meglio i britannici (38,4 contro 37,9), di poppa il team Prada (45,8 contro 45,5). Luna Rossa ha firmato una velocità massima da record: 55,2 nodi mentre Britannia non è andata oltre 52,5. La terza regata non si è di fatto mai corsa, perché Luna Rossa ha accusato un problema alla ronda poco prima della partenza ed è stata squalificata. L'equipaggio italiano è riuscito però a riparare il danno prima dell'inizio della quarta regata.