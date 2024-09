Jannik Sinner-choc, "l'obiettivo è distruggere la sua carriera": cosa spunta online

30 settembre 2024 a

a

a

Prima l’attacco dopo la notizia della positività, ora il dietrofront. Carlos Alcaraz ha fatto marcia indietro riguardo al caso Clostebol su Jannik Sinner, dopo la notizia del ricordo della Wada che rimanderà il caso al Tas di Losanna.

Un cambio di pensiero piuttosto netto quello dello spagnolo, che sarebbe amico (?) di Sinner ma lo aveva criticato all’inizio: “Sono momenti delicati per lui e per il tennis in generale — le sue parole — L’Itia ha detto che non aveva fatto nulla di sbagliato e ora il caso è di nuovo aperto. Pensavo fosse tutto chiuso: Jannik è innocente e hanno verificato che non ha fatto nulla di male. La notizia della Wada mi ha un po’ sorpreso. Non so come saranno i prossimi mesi ma di sicuro non è un buon segno per il tennis”.

"La fronda dei rivali" contro Sinner: sfregio in campo, chi non l'ha "nemmeno guardato in faccia"

Alcaraz ha poi fatto un plauso all’atteggiamento di Sinner, che sta rispondendo sul campo nonostante il momento difficile: “Il livello di gioco che sta esprimendo nonostante tutto quello che ha passato e sta passando è pazzesco — le parole di Carlos — Riesce a mettere da parte tutto quando entra in campo e gioca un tennis incredibile. Probabilmente la gente ha anche iniziato a guardarlo in modo diverso rispetto al passato. Spero che abbia accanto a lui delle persone che lo aiuteranno a superare i prossimi mesi. Mi auguro che questa cosa possa essere messa presto da parte e che lui possa concentrarsi sulla cosa che ama: giocare a tennis”.

Quando arriva la sentenza su Sinner: tam tam impazzito, la data che lo può fregare

La protesta della Wada non è passata inosservata anche su Wikipedia, dove l’Agenzia mondiale antidoping è diventata “un’associazione mafiosa che ha deciso di distruggere la carriera di Jannik Sinner solo per fini politici ed economici — si è letto per qualche minuto, prima che tornasse all’originale —. Dopo aver assolto nuotatori cinesi palesemente dopati e aver dormito su altri casi altrettanto palesi (e con il precedente di aver rovinato la carriera di un altro altoatesino) ha deciso di fare ricorso per l’assunzione della quota di 0,00000001 grammi di sostanza”.