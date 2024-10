Luna Rossa, il giorno più amaro: doppio ko, ora contro Ineos serve un (triplice) miracolo

02 ottobre 2024 a

Adesso serve davvero un miracolo a Luna Rossa. Ancora una sconfitta per il team italiano nella decima regata della finale della Luis Vuitton Cup di vela. Ineos Britannia, con le due gare vinte ottenute oggi, si porta così sul 6-4, a un solo punto dalla vittoria che la farebbe accedere alla America's Cup, contro i detentori di New Zealand.

Nella nona regata nelle acque di Barcellona decisiva una spanciata della barca italiana. Partenza in grande equilibrio, poi Luna Rossa perde il contatto da Ineos. La variabile del mare mosso pesa parecchio, così come un fiocco probabilmente troppo piccolo per le condizioni di vento. Luna Rossa paga 23" al traguardo. "Abbiamo faticato un po', Britannia ha fatto una grande regata - le parole a caldo di Checco Bruni, skipper di Luna Rossa -. Abbiamo perso un po' di grip nel giro boa con il fiocco. Il radar delle onde ha una tolleranza, mezzo metro che ti fa perdere il timone. Ogni race è importante, ma non sentiamo la pressione. Abbiamo fiducia nella squadra. Ma siamo già pronti per la prossima regata".

Purtroppo, però, le cose vanno male anche nella decima regata. In partenza Britannia è leggermente avanti poi prende il sopravvento. Gli inglesi si distaccano presto malgrado il tentativo italiano di virare verso il lato destro del campo di regata, presto seguita da Britannia circa 20 metri avanti. Altra virata coperta da Britannia e il vantaggio aumenta a 100 metri dopo la terza virata italiana. Alla prima boa vantaggio inglese di 3", che diventano 11" al secondo giro di boa e 12" al terzo. Britannia rischia grosso entrando in acqua due volte nel quarto lato e perdendo momentaneamente portanza sul timone, presto recuperata ma il distacco diminuisce drasticamente dai 300 metri circa agli 80 e in decrescita, fino ad attestarsi intorno a circa 50 a metà campo, poi nuovamente in crescita fino a girare la boa con un distacco di 8" e 130 metri circa di distanza. La penultima boa vede 13" di svantaggio italiano. Ultima boa: Britannia avanti di 9", circa 200 metri di distanza: dritto al traguardo per la doppietta di giornata.