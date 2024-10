Carlos Alcaraz clamoroso: "Jannik Sinner è una bestia", così dopo la vittoria

02 ottobre 2024 a

La classe non è acqua. Jannik Sinner ne ha da vendere e lo ha dimostrato anche dopo la sconfitta nella finale dell’Atp di Pechino contro Carlos Alcaraz, che ha perso per la terza volta su tre partite in stagione (dopo Indian Wells e Roland Garros) contro l’amico e collega spagnola. Gli omaggi verso il rivale non sono comunque mancati: "Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro — ha detto Sinner — Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte". Lo spagnolo, che ha vinto per la prima volta un titolo in Cina, ha poi restituito gli elogi a Sinner e alla sua squadra: "Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile — ha detto Alcaraz — Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili".

E ancora: "Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior tennista al mondo — ha detto lo spagnolo — Almeno per me, il livello a cui sta giocando è incredibile. I suoi colpi, fisicamente, mentalmente... È una bestia”.

Mentre si è ritenuto “molto fortunato” nel poter “viaggiare con parte della mia famiglia e con il mio staff — ha aggiunto — Loro mi sostengono, a volte mi dicono anche le cose che non vorrei sentire. Sono riuscito a ritrovare gioia in campo, a sentirmi di nuovo motivato", ha dichiarato il numero due del ranking Atp. Per Sinner, che contro lo spagnolo non vince da Pechino 2023, il ringraziamento è andato “a chi mi è stato vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile — ha concluso — Il lavoro non finisce mai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità".