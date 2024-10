Michael Schumacher, la prima apparizione in pubblico: ecco come comunica

03 ottobre 2024 a

Michael Schumacher torna in pubblico. L'ex leggenda della Formula 1, a distanza di 11 anni dal tragico incidente sugli scii sulle Alpi francesi, ha partecipato al matrimonio di sua figlia Gina, che si è sposata. La festa, che si è svolta a Maiorca, era privata: niente smartphone come imposto da sua moglie Corinna e pochi invitati.

"Penso che io e papà ci capiremo in modo diverso", aveva raccontato suo figlio Mick, che ha deciso di seguire le orme del padre diventando un pilota di Formula 1. L'ex numero 1 della Ferrari, hanno raccontato fonti vicine alla famiglia, non può parlare dopo il gravissimo trauma cranico dovuto alla caduta, ma riesce a comunicare le sue emozioni con gli occhi. Per questo la famiglia lo ha portato al matrimonio di Gina, sicuri che lui riesca a capire l'importanza e la bellezza di quel giorno.

La famiglia da ormai 11 anni si è stretta fortemente intorno all'ex pilota. Nel 2020 Schumacher si è trasferito in via più permanente nella lussuosa tenuta di Las Brisas, vicino ad Andratx, nel sud-ovest di Maiorca. Una proprietà esclusiva in cui è garantita la massima privacy. La moglie Corina ha di fatto organizzato una casa-ospedale in modo tale da evitare gli spostamenti. I medici e la sua famiglia, su tutti sua moglie, forniscono assistenza medica al campione di Formula 1 24 ore su 24.