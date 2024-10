Bundesliga, capito la mamma dell'ex stellina del Bayern? Le foto fanno il giro del mondo

03 ottobre 2024 a

Si chiama Blerta Dajaku ed è la mamma di Leon Dajaku, 23enne attaccante tedesco che ha già giocato in passato sia in Inghilterra sia in Germania, prima con il Sunderland e poi con l'Union Berlino. Oggi il giocatore è impegnato all’Hajduk Spalato ma di lui non si parla come sua madre, che per popolarità lo sta superando grazie alla sua bellezza.

Gli utenti la apprezzano, le fanno i complimenti sotto i post social e intanto il suo profilo è seguito da 22mila followers, ma ogni giorno continua ad aumentare. Di 40 anni, è rimasta incinta a 17 dando così la vita al suo figlio oggi calciatore.

Un profilo che, per nomea, ricorda un po’ quello di Francesca Costa, la 46enne mamma di Nicolò Zaniolo venuta alle scene quando il giocatore si è fatto notare alla Roma. Per molto tempo si è parlato di lei, mentre il giocatore in campo stupiva prima di rimanere seriamente infortunato per due volte al ginocchio e di iniziare una carriera lontano da Roma senza particolari successi.

La donna è sposata con Igor Zaniolo, papà dell’ex Roma e anche lui ex attaccante, collezionando in carriera 120 presenze e 26 gol e giocando con Alessandria, Crevalcore, Aosta, Sanremese, Spezia, Cosenza, Ternana, Messina, Genoa, Cisco Roma, Carrarese, Novese, Lavagnese e Massese.