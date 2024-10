Paula Badosa in Cina? "Razzista": la foto che scatena la follia contro la spagnola

09 ottobre 2024 a

a

a

Una foto ha fatto finire nella bufera Paula Badosa, la fidanzata di Stefanos Tsitsipas. La tennista spagnola è stata accusata sui social di razzismo, il motivo è una foto nella quale la si vedeva con una posa che ha fatto arrabbiare tanti utenti.

Si era ripresa mentre usava delle bacchette per fingere di avere gli occhi a mandorla, con il sorriso sulle labbra. Da qui sono partite forti accuse dai cinesi e l’ex numero 2 al mondo del ranking Atp si è discolpata: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse potesse essere così offensivo".

Un brutto stop fuori campo dopo una crescita della sua condizione che si è vista negli ultimi due mesi. La scorsa settimana a Pechino ha perso solo in semifinale contro Coco Gauff, ma ha chiuso la settimana soddisfatta. Arrivata a Wuhan si è dedicata questa foto, quasi a sfogare il suo momento assolutamente positivo.

Si è poi ritirata dal torneo di Wuhan, non prima di aver chiesto scusa sui social: "Non avrei mai pensato che questa foto si potesse interpretare in questo senso — le sue parole — Non imitavo gli asiatici, scherzavo sul mio viso, giocavo con le mie rughe. Io amo l'Asia e ho molti amici asiatici. Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse così offensivo. Errore mio, me ne assumo la piena responsabilità. Questi errori mi faranno imparare per la prossima volta. Spero possiate capire, vi amo tutti”. La gaffe, però, è subito diventata virale e di questa se ne parlerà ancora per un po’ di tempo.