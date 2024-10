Medvedev demolito da Sinner? Il coach del russo impazzisce: "Fate ridere"

11 ottobre 2024 a

a

a

Un’altra sconfitta che fa male, la terza su quattro in stagione contro Jannik Sinner. Ai quarti del Masters 1000 di Shanghai, Daniil Medvedev è caduto malamente in 6-1 6-4 e in molti, su Instagram, hanno attaccato l’allenatore Gilles Cervara sul proprio profilo. Di risposta, il 43enne tecnico francese ha postato un messaggio in cui lo si invita a ritirarsi dalla sua professione di coach vista una condizione di gioco di Medvedev ritenuta dai fan non all’altezza delle possibilità di gioco del russo. La risposta di Cervara è stata diretta e offensiva: "Mi fate ridere, continuate così”.

La realtà, però, parla di un Medvedev totalmente assente a Shanghai e sottotono in questa seconda metà di stagione, anche per un problema alla spalla che ha portato il suo fisioterapista all’ingresso in campo, mentre Sinner palleggiava a muro cercando di non fermare il suo ritmo. “Per favore, ritirati dall’allenare — le sue parole — Il peggior servizio di Medvedev, non cambierà mai. E il suo peggior gioco a rete, non cambierà mai. Il tuo peggior coaching non cambierà mai. E i sentimenti tristi dei tifosi di Medvedev non cambieranno mai. Diciamo addio a questo tennis di mer*** per sempre", con vicina una emoji di mani giunte in preghiera rivolta al francese.

Sinner? Medvedev si fa male, Alcaraz fuori e intanto Jannik... Impressionante, davanti al muro | Video

Cervara non le ha mandate a dire e ha risposto con un “Adoro questi messaggi. Mi fanno ridere davvero tanto. Per favore, continuate a insultarmi. Immagino che voi dobbiate vivere una vita meravigliosa e appassionata con persone meravigliose e appassionate. Vorrei avere la stessa vita e sto lavorando duramente per questo”.