Italia-Israele, l'avvistamento dei cecchini sul tetto delle Dacia Arena: la foto virale

14 ottobre 2024

Un clima surreale per Italia-Israele. Da giorni la città di Udine è blindata per la partita di Nations League tra le due nazionali. Le minacce e la propaganda dei pro-Pal ha fatto innalzare il livello di allerta.

E così sul tetto della Dacia Arena, lo stadio dell'Udinese, sono spuntati dei cecchini pronti a colpire in caso di emergenza. E una foto virale che ha fatto in pochi minuti il giro dei social ha rivelato la preoccupazione delle autorità per una partita ad altissimo rischio proprio sul fronte sicurezza. Nel pomeriggio la manifestazione dei pro-Pal che si è tenuta per le vie del centro del capoluogo friulano non ha fatto altro che far crescere la tensione attorno alla gara.

Fischi sull'inno d'Israele a Udine: la risposta agli ultras pro-Pal dello stadio è da applausi | Guarda

E in apertura di match, nel momento più solenne, sono partiti fischi contro l'inno di Israele. Fischi che però sono stati prontamente spenti da una marea di applausi arrivata dagli spalti della Dacia Arena. Ma come sempre l'odio si è anche riversato sui social con il povero telecronista Rai, Alberto Rimedio ricoperto da insulti dopo aver stigmatizzato i fischi contro l'inno dello Stato ebraico. Insomma una serata davvero strana quella di Udine. Di certo, anche senza le parole di Spalletti ("una parte degli israeliani non vuole la guerra, dobbiamo spiegarlo all'altra parte") forse avremmo potuto assistere a un semplice evento di sport...