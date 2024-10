Kylian Mbappé, l'accusa pesantissima dalla Svezia: "Stupro e violenza sessuale"

15 ottobre 2024 a

Più che delle prestazioni e delle giocate in campo, Kylian Mbappé si sta prendendo le prime pagine dei giornali per colpa delle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Il francese, ora passato al Real Madrid, è in causa con il Paris Saint Germain - la sua ex squadra - perché lamenta che il club non gli avrebbe corrisposto 55 milioni di euro. E, al contempo, sarebbe indagato anche per "stupro e violenza sessuale".

Come riporta il quotidiano svedese Expressen, i reati sarebbero stati commessi lo scorso giovedì sera nel centro di Stoccolma, mentre la sua nazionale era impegnata in un match di Nations League contro Israele. Un altro giornale svedese, Aftonbladet, aveva reso noto che una donna aveva denunciato di essere stata violentata nell'hotel in cui risiedeva il centravanti del Real Madrid, ex PSG, senza precisare se lo stesso fosse personalmente indagato. "Questa notizia non è buona per la nostra nazionale", è stato il lapidario commento del ct francese, Didier Deschamps.

Ma la risposta del fuoriclasse francese non si è fatta attendere. Ancor prima delle notizie rivelate dalla stampa svedese, l'attaccante aveva bollato lo scoop come fake news. E, attraverso il suo entourage, ha fatto trapelare che il PSG stia organizzando una campagna denigratoria, una vera macchina del fango.