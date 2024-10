Jannik Sinner, battuto Medvedev in due set: il colpo con cui lo ha annientato

16 ottobre 2024 a

Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi, mercoledì 16 ottobre, a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, sconfigge il 28enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un'ora e otto minuti di gioco.

Senza storia il primo parziale nel quale Sinner strappa tre volte la battuta all'ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l'azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell'avversario. Salva 4 palle-break nell'ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio al russo. Sinner affronterà domani in semifinale il 37enne serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking, recentemente battuto nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai.

Il primo set giocato dall'azzurro è stato a tratti imbarazzante. Jannik Sinner ha letteralmente dominato il russo, in soli 26 minuti. Ed è riuscito con un semplice servizio vincente a lasciare completamente a bocca asciutta Daniil Medvedev. 6-0 in neanche mezz'ora. Non è umano.