Jannik Sinner, Daniil Medvedev perde la testa: il gesto che lo ha condannato alla sconfitta

Daniil Medvedev si è dovuto inchinare ancora una volta al talento di Jannik Sinner. Anche al Six Kings Slam in terra araba non c'è stata partita. L'azzurro ha chiuso la pratica in due set, con il primo conquistato addirittura dopo soli 26 minuti di gioco. Una follia, se pensiamo che di fronte aveva un signor giocatore.

Eppure il numero uno al mondo è sembrato in uno stato di grazia. E le continue bordate dell'altoatesino hanno fatto letteralmente perdere la testa al russo, che ha scagliato più volte la racchetta contro il pavimento. Un gesto che denota nervosismo di fronte a un avversario al momento imbattibile.

Povera racchetta!



Medvedev sbaglia contro Sinner e la scaraventa a terra più volte #SixKingsSlam #DAZN pic.twitter.com/bQ4UFzMzCZ — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 16, 2024

"Avevo voglia di venire qui, è un posto speciale. C'è una bella atmosfera. Per me è un momento molto bello, ho lavorato duramente tutta la carriera per arrivare a questa posizione. Alla fine dello scorso anno giocavo molto bene, vincere la Coppa Davis è stato bellissimo e la vittoria agli Australian Open ha dato tanta fiducia per il prosieguo della stagione ma bisogna continuare a evolversi per essere un tennista migliore e affrontare il momento. In semifinale con Djokovic? Ci conosciamo bene, speriamo in una bella partita. Cercheremo di produrre un gran tennis". Così Jannik Sinner dopo la vittoria nei quarti su Daniil Medvedev al Six Kings Slam di Riad.