Pro Pal contro Libero, FdI: "Da regime sovietico, attacco vergognoso"

Erano quattro gatti, certo. Gridavano slogan da repertorio classico, dal "servi dei sionisti" a "Intifada fino alla vittoria" e ovviamente "Palestina libera". La protesta dei pro-Gaza davanti alla sede milanese di Libero e il Giornale è stata sì una roba da operetta, una ventina di giovanotti arrivati poco dopo le 11 di mattina e andati via alle 12.30 in punto, giusto in tempo per andare a pranzo, tuttavia resta un problema politico e sociale da non sottovalutare. La concezione che certa sinistra, cosiddetta "democratica", ha della stampa e, appunto, della democrazia. Un mondo in cui la libertà di parola e di pensiero vale solo laddove corrisponde alla loro. "In un clima di crescente intolleranza è importante riaffermare l il valore della libertà di stampa e il diritto di esprimere le proprie idee, così come sancito dalla nostra Carta costituzionale. Ai direttori de il Giornale e di Libero, Alessandro Sallusti e Mario Sechi, e ai loro giornalisti, giunga La mia sincera vicinanza". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.





"Quanto accaduto oggi davanti alle sedi de Il Giornale e Libero è un episodio grave che non può essere sottovalutato. La protesta inscenata da Potere al Popolo, organizzazione nostalgica dei peggiori regimi sovietici, ha assunto toni intimidatori e aggressivi, puntando chiaramente a delegittimare due testate colpevoli, secondo loro, di aver raccontato fatti reali e documentati - sono le parole di Galeazzo Bignami, capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia tra i primi a commentare la vicenda -. Non possiamo permettere che nel nostro Paese si crei un clima ostile verso il giornalismo libero e indipendente, soprattutto da parte di chi vorrebbe imporre un pensiero unico usando la piazza come strumento di pressione politica. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, e chi la attacca mette in discussione le basi stesse della nostra convivenza civile. Ai giornalisti e agli operatori dell'informazione de Il Giornale e Libero va la mia totale solidarietà e il mio ringraziamento per il loro impegno quotidiano nel raccontare la realtà con coraggio e senza censure".

"Giornalisti de Il Giornale e Libero presi di mira da un sit-in dei manifestanti Pro Pal: la loro colpa sarebbe quella di scrivere articoli di vicinanza al popolo ebraico. A loro va la più sincera solidarietà. Un attacco gravissimo, addirittura messo in atto presentando delle vere e proprie liste di proscrizione con i volti dei giornalisti definiti 'servi' e rappresentati su dei volantini come dei poliziotti - gli fa eco Giovanni Donzelli, deputato di FdI e responsabile organizzazione del partito della premier Giorgia Meloni -. Un vergognoso attacco alla libertà, prima ancora che al diritto di cronaca e critica: come sempre a sinistra sono abituati a dare lezioni sulla libertà di stampa solo quando i giornalisti la pensano come loro".

