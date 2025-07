Sinner contro Djokovic, allarme Furlan: "Cosa mi preoccupa davvero"

Per Renzo Furlan, ex tennista azzurro e oggi apprezzato opinionista su Sky Tennis, la vittoria di Jannik Sinner contro Ben Shelton ai quarti di finale di Wimbledon, arrivata in tre set, è stata la miglior risposta possibile a chi nutriva dubbi sulle sue condizioni fisiche, in particolare la partita spenta contro Grigor Dimitrov culminata con l’infortunio al gomito a inizio match.

Nonostante il risultato netto, in tre set, l'incontro ha messo alla prova il numero uno del mondo: “Shelton è un avversario ostico, un giocatore con grandissime qualità, e nonostante il punteggio possa suggerire il contrario, è stato un match tutt’altro che scontato”, ha spiegato.