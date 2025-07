Ilaria Salis saluta Carola Rackete con questa foto: si scatena il delirio

Compagne che se ne vanno. Carola Rackete lascia il seggio all'Europarlamento e la collega Ilaria Salis la saluta da par suo, sui social. L'eurodeputata italiana eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra pubblica su Instagram la foto in coppia con la capitana pro-migranti tedesca: "E' stato un piacere conoscerti e condividere un pezzo di strada insieme Carola Rackete. Grazie per tutto l’affetto e la solidarietà che hai sempre mostrato nei miei confronti. Grazie per il tuo impegno, l’ispirazione e la coerenza. Ci vediamo nelle lotte!". Il commiato barricadero riscuote parecchi consensi tra i follower rossi dell'attivista antifascista milanese. "Non mollare. BRAVISSIME", si legge tra i commenti. "Straordinarie", "Compagne contiamo su di voi. Buon lavoro", "Due grandi e coraggiose donne. Che la forza sia sempre con voi! E complimenti Ilaria sempre più carina", "La prova che l'istituzione si cambia dal basso", "Siete la mia speranza in questo mondo assurdo", "Ogni foto come questa fa prendere un coccolone a un elettore di Vannacci, riempitela di cuoricini", "I miei genitore 1 e genitore 2", "L'accoppiata vincente" fino a picchi di adorazione assoluta come "Siete delle icone del XXI secolo, simbolo e ispirazione dei milioni che lottano per l'umanità e la giustizia".

Qualcuno però non resiste e provoca: "La più grande coppia di comici dopo Stanlio e Ollio". "Ti aspettiamo presto al gabbio", alludendo alla vicenda ancora aperta del processo in Ungheria contro la Salis, accusata di aver partecipato al pestaggio di un militante di estrema destra in strada a Budapest e già in carcere per oltre un anno in terra magiara prima di venire candidata a Strasburgo.

