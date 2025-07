Novak Djokovic crolla a terra, il panico di sua moglie in tribuna

Alla fine Nole si è imposto in quattro set e in oltre tre ore di gioco e si prepara in semifinale ad un altro duello contro Sinner. Ha rischiato non poco Djokovic contro Cobolli, soprattutto nell’ultimo game quando è caduto in malo modo ed ha rischiato di farsi molto male. Dopo, con la sua solita ironia, ci ha scherzato su, affidandosi alle mani del fisioterapista.

Non solo le imprese di Alcaraz e i tormenti di Sinner , questo Wimbledon 2025 passerà in archivio anche per l’ennesima prova di qualità messa in campo da Novak Djokovic e per la sorpresa Flavio Cobolli , avanzato fino ai quarti di finale proprio contro il serbo.

Il Centre Court si è ammutolito. Cobolli accorre al suo fianco e lo aiuta a rialzarsi e lo conforta, così come il giudice di sedia che si sincera del suo status. Djokovic, però, si è rialzato e ha chiuso la partita, vincendo ancora. Nella conferenza post-match, poi, ha elogiato Cobolli: “Faccio i complimenti a Flavio che ha giocato un torneo fantastico. Ha giocato benissimo, è uno dei ragazzi che vedremo molto di più in futuro. La caduta? È arrivata in un momento difficile. In qualche modo sono riuscito a trovare due buoni punti e abbiamo chiuso la partita. Ovviamente ora andrò dal mio fisioterapista, dovrà rimettermi in piedi. Spero che vada tutto bene tra due giorni. Per me significa tanto essere ancora in grado a 38 anni giocare le fasi finali di Wimbledon".