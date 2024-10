Medvedev umiliato da Sinner? Quante migliaia di dollari ha incassato al minuto

17 ottobre 2024 a

a

a

Un’altra sconfitta, la quinta in sei match di stagione. Contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha vinto solo a Wimbledon, a corredo però di sconfitte sonore nella finale degli Australian Open, in semifinale a Miami, a Pechino, ai quarti degli US Open e al via del nuovo Six Kings Slam di Riyad, in Arabia Saudita.

Martedì, nel match inaugurale che lo vedeva di fronte al 23enne altoatesino, ha perso la partita in 69 minuti, ovvero un’ora e nove minuti di gioco. Pochissimo per chi sperava in una partita più combattuta, finita 6-0 6-3 per Sinner senza mai ci fosse storia. Se il montepremi finale premia il vincitore con sei milioni di dollari (5,53 milioni di euro al cambio attuale), Medvedev se ne è tornato in patria con un gettone di presenza ricchissimo, di 1,5 milioni di dollari, ovvero 1,38 milioni di euro, ovvero 21.739 dollari al minuto.

"Povera racchetta". Medvedev perde la testa contro Sinner: il gesto virale | Video

Calcolatrice alla mano, vuol dire che il russo numero 5 al mondo Atp, per ogni minuto in campo contro Sinner, ha intascato 21.739,13 dollari, ovvero 20.040 euro. Non pochissimo, anzi, una somma che farebbe comodissimo a molti. Considerando che l'organizzazione ha anche organizzato il viaggio a cinque stelle (se non sei) per tutti i partecipanti, è facile intuire perché tutti i big del tennis mondiale abbiano detto sì al Six Kings Slam. Sinner non ha lasciato scampo al russo che non se ne cura più di tanto, il ricco assegno da parte dei sauditi è già stato staccato. In attesa di inseguire un finale di stagione migliore rispetto ai deludenti risultati ottenuti finora, con le Finals di Torino sullo sfondo.