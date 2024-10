Ballo Touré gioca con il Milan Futuro in Serie C: sconcerto generale, finisce in disgrazia

Roberto Tortora 21 ottobre 2024 a

a

a

Io ballo da sola è un film di Bernardo Bertolucci del 1996 che ha portato alla ribalta la fantastica Liv Tyler, figlia del performer degli Aerosmith Steven Tyler. Scendendo molto più in basso da questa vetta, invece, Io Ballo da solo è il titolo della sconcertante prova di Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese dimenticabilissimo del Milan, con sole 20 presenze e 1 gol a referto, seppur condite dallo scudetto del 2022.

Dopo un prestito altrettanto dimenticabile al Fulham, il quasi 28enne Ballo-Touré è tornato a Milanello, ma non è nelle grazie di Paulo Fonseca. Così, è stato impiegato nell’ultima partita di Serie C contro il Legnago del Milan Futuro, la squadra B del Diavolo allenata da Daniele Bonera, a cinque mesi dall'ultima partita giocata, contro il Luton per soli 12 minuti. Un’occasione per ritornare in forma e far rivedere le scelte dell’allenatore portoghese? No, ha preferito mostrarsi con un bel cartellino rosso agli occhi di Zlatan Ibrahimovic, sugli spalti in veste di dirigente e osservatore speciale.

Non è la stata la miglior partita del senegalese, che è arrivato al minuto 74 ed è stato espulso per doppia ammonizione; il primo giallo lo aveva rimediato allo scadere del primo tempo. Seconda ammonizione comunque molto fiscale da parte del direttore di gara. Lo stesso Bonera, nel post-partita, è apparso contrariato: “Dopo 70 minuti c'è stata l'espulsione inesistente. Ballo-Tourè era in possesso palla, se la sposta col destro, non so se viene pestato dall’avversario, l'arbitro dà il secondo giallo ed è finita la partita”.





Guarda qui il video di Milan Futuro-Legnago: gli highlits su Youtube

La partita, infatti, ha cambiato volto proprio dal momento dell’uscita anticipata dal campo di Ballo-Touré. Il Milan Futuro vinceva 1-0, gol di Davide Bartesaghi al 40′; il Legnago ha pareggiato all’82‘ con Manuel Martic e poi ha segnato la rete del 2-1 all’85′ con Andrea Franzolini. I rossoneri, nel recupero, sono anche rimasti in nove per l’espulsione di Alex Jimenez e poco dopo hanno subito pure il gol del 3-1 firmato Elian Demirovic. Insomma, un pomeriggio da incubo, con la sconfitta che li fa scendere all’ultimo posto della classifica del Girone B della Serie C. Il futuro di Ballo-Touré (e di Origi, altro epurato) sembra sempre più ai margini del Milan, a gennaio la probabile cessione, quantomeno in prestito, per cercar fortuna altrove.