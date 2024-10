Adriano Panatta, la verità sugli incassi di Jannik Sinner: "16 milioni? No...", cambia tutto

21 ottobre 2024 a

Un torneo che non valeva nulla come ranking Atp, ma sicuramente valido in fatto di montepremi: 5,5 milioni di euro, corrispondenti a 6 milioni di dollari. Un’altra vittoria stellare quella di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, che ha rotto una serie di quattro sconfitte in stagione dell’italiano contro lo spagnolo. Una somma che rappresenta quasi il doppio rispetto ai premi messi in palio nei tornei dello Slam. Una cifra che fa gola anche all’ex Adriano Panatta, che a La Domenica Sportiva ha dichiarato: "Jannik ha giocato molto bene, è stato un torneo particolare dove la cosa più importante sono i soldi — le sue parole — Se sono stati tutti contenti? Ci credo, anche chi ha perso al primo turno ha guadagnato 1.5 milioni di dollari…".

E ancora: "Sinner ha guadagnato un sacco di soldi: con i soli premi dei tornei è arrivato a 16 milioni di euro". L'ex giocatore ha poi spiegato perché questa somma deve essere moltiplicata per due per avere un'idea di massima sugli introiti complessivi del tennista: "Dovete moltiplicare per due, perché quello che guadagni con i prize-money dei tornei, li raddoppi con sponsor e altri introiti”. Per questo Sinner si è intascato già circa 32 milioni di euro: "Un ragazzo che ad oggi è già a quota 32 milioni di euro, arriverà ad una 40ina a fine stagione — ha detto Panatta — Non mi sembra poco. Sai cosa penso? Che ho sbagliato anno di nascita”.

Un commento infine Panatta lo ha dedicato agli organizzatori arabi del Six Kings Slam e al pensiero della racchetta d’oro dedicato a Rafa Nadal per la sua carriera: “Lui se la merita tutto perché ha fatto una carriera straordinaria — ha chiuso — Perché dovevo vendermi la racchetta. Anche a metano dato una racchetta d’oro, ma era placcata in oro e non valeva così tanto. Sono abituati a fare regali importanti, Nadal tiene molto di più agli Slam che ha vinto".