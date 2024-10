21 ottobre 2024 a

Impresa del Monza in trasferta. Al Bentegodi finisce 3 a 0. Il Verona, dopo una prima parte di partita combattuta, è crollato nell ripresa. Decisivo Dani Mota, che ha sbloccato il match per i rossobianchi. Tre punti d'oro per il tencico Alessandro Nesta, che allunga sulle squadre appaiate in zona salvezza,