Jannik Sinner insultato dall'ex numero 1 Kafelnikov: "Un colpitore seriale progettato in modo stupido

24 ottobre 2024 a

C’è chi lo osanna e chi lo critica. Da un lato sono diversi, dall’altro, quello negativo, c’è l’immancabile Nick Kyrgios insieme al canadese Denis Shapovalov. Ora, però, di mezzo c’è anche il russo Yevgeny Kafelnikov, che in una recente intervista ha declassato l’altoatesino a “semplice colpitore seriale, sia pure di alto livello”. Kafelnikov lo ha paragonato per gioco ai due ex tennisti, lo slovacco Dominik Hrbaty (ex numero 12 Atp) e lo svedese Thomas Johansson (numero 7 del ranking e con un Australian Open vinto), probabilmente non conosciuti da tantissime persone. Il 50 russo, ex numero 1 Atp, ha sminuito Sinner paragonandolo con Novak Djokovic: "È unidimensionale”.

E ancora: "Djokovic ha tanto nel suo arsenale, può giocare sia in attacco che in difesa — ha detto Kafelnikov —. Sinner è unidimensionale. È stupidamente progettato per colpire. Questa è una versione modificata degli stessi Hrbaty e Johansson. Più modernizzato". Diverso il giudizio su Carlos Alcaraz: "Penso che in termini di potenzialità e di talento Alcaraz non sia per nulla inferiore ai ‘Big Three’, Djokovic, Nadal e Federer — ha aggiunto — Sinner è un'altra questione…".

Il riferimento di Kafelnikov – decisamente assurdo – è a due giocatori della sua epoca, lo slovacco Dominik Hrbaty (nessuno Slam vinto in carriera, miglior posizione al numero 12) e lo svedese Thomas Johansson (un Australian Open vinto, best ranking al numero 7). Due ottimi colpitori da fondo campo, ma con carriere già inferiori ai risultati ottenuti da Sinner, che spesso viene a rete per prendersi il punto. Il bolzanino non pensa alle voci fuori campo e continua a guardare alla sua carriera, senza pensare alla possibile squalifica per doping legata al caso Clostebol: "È proprio adesso che uno deve continuare a lavorare e migliorare – ha detto pochi giorni fa – perché ci sono tutti gli altri che ti vogliono inseguire. Giocherò altri 15 anni, speriamo che il fisico tenga".