Bologna-Milan rinviata per maltempo: bufera sui social. Poi l'ipotesi porte chiuse o campo neutro

La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato 19 ottobre. La partita, motiva l'ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

Il Bologna aveva aderito alla raccolti fondi indetta da Città Metropolitana e avrebbe devoluto metà dell'incasso della sfida casalinga con il Milan agli alluvionati: "Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall'alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell'incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan".

Intanto sui social i tifosi rossoneri stanno insorgendo. Il motivo? Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica non contro il Bologna. Bensì contro il Napoli capolista. "Spiegatemi però perché il Milan contro il Napoli non deve avere due dei suoi giocatori più forti per squalifica siccome salta una partita - ha scritto Matteo su X -. Una follia". C'è anche chi ci vede un complotto a opera della squadra allenata da Antonio Conte: "Theo e Reijnders saltano il Napoli perché viene rinviata Bologna-Milan. Si è messa in moto la macchina del sud", il commento di un utente. E in serata si è fatta strada l'ipotesi di far disputare il match a porte chiuse o in un campo neutro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.