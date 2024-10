Valentina Sergi, malore improvviso sotto la doccia: la tragica morte della pallavolista

25 ottobre 2024 a

a

a

Lutto nel mondo dello sport. Valentina Sergi è morta dopo un malore accusato mentre faceva la doccia. Così è scomparsa la 33enne salentina di Torre San Giovanni. La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 24 ottobre, mentre la giovane pallavolista si trovava in casa sua nella marina di Ugento insieme al compagno.

É stato proprio l'uomo a rendersi conto di quanto stava accadendo e a lanciare l'allarme ai sanitari e alle forze dell'ordine. Ma per Valentina non c'è stato nulla da fare. L'intera comunità salentina è sotto choc per la scomparsa improvvisa della donna.

La giovane era titolare insieme al compagno di uno storico locale della località marina e, inoltre, faceva parte di una squadra locale di pallavolo, l'Astra Volley. Numerosi i messaggi del mondo della pallavolo sui social. "Era difficile non volerti bene. Bella, solare..il tuo sorriso era contagioso... e vogliamo ricordarti così... ci mancherai! Ciao Vale", scrive su Instagramla sua società, l’Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra di Serie C. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto amici e conoscenti, suscitando un’ondata di emozione e incredulità. "Non ci credo. Il tuo sorriso,la tua gioia... ci mancheranno tanto. Giorni fa eravamo venuti al caffè teatro e avevamo fatto quattro chiacchiere...", il commento di un'altra utente.