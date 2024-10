Jannik Sinner e i soldi, lo sfregio di Wawrinka: ride in faccia all'italiano

28 ottobre 2024 a

a

a

Vincere il torneo di Parigi-Bercy, per dare continuità ai due successi di Shanghai e del Six Kings Slam. Sotto la Tour Eiffel ci proverà Jannik Sinner, che non vede l’ora di iniziare e che potrebbe affrontare nelle fasi finali l’amico-nemico Carlos Alcaraz.

Intanto, dalla capitale francese, ha parlato del torneo che si appresta ad affrontare e risposto schiettamente a chi gli chiedeva se avesse partecipato all’esibizione di Riyad solo per soldi: “No, non gioco per soldi, è molto semplice — è stato il pensiero del 23enne altoatesino — Ovviamente è una bella somma, ma sono andato lì perché c'erano forse i sei migliori giocatori del mondo e volevo misurarmi con loro. È stato un grande evento anche per me perché era la prima volta che andavo a Riad, è stato molto divertente. Il denaro è importante, ma solo così tanto. Vivo molto bene anche senza questi soldi. Penso che la cosa più importante sia la salute e quella di chi mi circonda, molto più del denaro. È solo un extra”.

"Non è bravo come Alcaraz". Jannik Sinner: la sparata di Patrick Mouratoglu

Il video nel quale sono state riprese le parole di Sinner è stato poi pubblicato sul profilo twitter di Eurosport ed è subito diventato virale, con decine e decine di commenti sotto al post. C’è anche la reazione del tennista Stanislav Wawrinka, collega di Sinner e con un profilo da oltre un milione e mezzo di follower, che ha risposto con una emoticon: una faccina che ride.

"Gli sono bastati tre giorni". Roddick "umiliato", la terribile rosicata sui soldi di Sinner

La testimonianza del fatto che non crede alle parole di Sinner ma al fatto che il numero uno al mondo abbia partecipato per interessi personali. I follower, soprattutto fan di Sinner, si sono però infuriati col tennista svizzero e anche in Francia la risposta dello ha avuto un ampio eco, con diverse polemiche partite. Jannik comunque non se ne cura, c’è un Parigi-Bercy da giocare.