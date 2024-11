Jannik Sinner, un (pesante) consiglio: "Con chi deve giocare se vuole vincere"

03 novembre 2024 a

Dario Puppo ha lanciato una suggestione che ha fatto impazzire gli appassionati del tennis italiano. Secondo il noto esperto, Jannik Sinner e Matteo Berrettini dovrebbe giocare in doppio in Coppa Davis. "Quando Sinner e Berrettini hanno giocato insieme in doppio non mi sono piaciuti, ma ora Sinner è diverso - ha spiegato a Tennismania -. Sonego è bravo ad adattarsi a quello che non fa l’altro, Berrettini non può cambiare ma questa Davis è frutto delle tre vittorie di Berrettini in singolare a Bologna e secondo me - ha poi aggiunto - i punti che ti servono li vinci con Sinner e il doppio con Sinner".

L'esperto ha ricordato che Sinner sta vivendo un momento magico. Anche se la stagione non è ancora finita. "Un Sinner che eventualmente vince le Finals e arriva a Malaga con grande ottimismo - ha sottolineato Puppo -, gli altri lo guardano e dicono che hanno di fronte una delle migliori quattro-cinque annate di sempre, arriva lì e fa quello che sa fare. Vavassori non è forse abituato a queste partite, c’è il fascino di vedere insieme Sinner e Berrettini".

Infine un consiglio in vista della Coppa David. "Ad esempio contro gli USA mi giocherei Musetti e Sinner in singolare e poi Berrettini-Sinner in doppio - ha dichiarato Puppo -, ma Vavassori è comunque un patrimonio del tennis italiano e spero che abbia un’occasione. Fossi capitano io metterei Berrettini al primo singolare, poi Sinner e Sinner-Musetti".