Jannik Sinner batte pure Antonio Scurati: "Il suo libro è il più venduto"

Jannik Sinner primeggia pure in libreria. Il numero uno al mondo ha esordito anche come scrittore. E si trova in cima alla classifica dei libri più venduti nel nostro Paese. Un risultato clamoroso, soprattutto pensando che dietro c'è il maitre a penser della sinistra italiana Antonio Scurati. L'opera - intitolata Caro Jannik, ti scrivo - è stata scritta da Fabrizio Delprete ed edita dalla casa editrice indipendente Burno.

Il libro è stato scritto proprio nei mesi in cui Sinner scalava le gerarchie del tennis mondiale. E, soprattutto, nel bel mezzo del caso doping, che continua a guastare il sonno dell'azzurro. Caro Jannik, ti scrivo è un diario pubblico e privato di un anno vissuto intensamente, tra trionfi, vittorie, record, ma anche cadute e paure. Deprete, tra l'altro, riesce a passare alla perfezione dai toni aulici tipici della prosa al dialetto romanesco.

"Il libro è un omaggio a chi vive con passione non solo lo sport ma anche la quotidianità, fatta di piccole e grandi battaglie. E tutto questo è per Jannik Sinner, il talento cristallino e assoluto che ci ha fatto re-innamorare del tennis e ha rotto quel 'tetto di cristallo' cui l’Italia è stata sottomessa per oltre un secolo di Storia”, ha spiegato Delprete.