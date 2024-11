Sinner domanda ad Alcaraz: "Qual è il mio punto debole?". La risposta in un secondo gela Jannik

12 novembre 2024 a

Jannik Sinner ha incominciato nel migliore dei modi le Atp Finals di Torino. Vittoria all'esordio contro l'amico e collega De Minaur. Lo stesso non si può dire per Carlos Alcaraz, che ha faticato moltissimo contro Casper Ruud perdendo poi il match. Due stati d'animo molto diversi, nonostante prima del torneo il clima sembrava essere piuttosto leggero. Tanto che i due campioni hanno partecipato a un video divertente, dove si intervistavano a vicenda. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti osservatori e che potrebbe spiegare la rivalità tra i due giocatori.

A un certo punto, nel corso del filmato Jannik Sinner ha chiesto al suo interlocutore quale fosse il suo punto debole. Alcaraz in un nanosecondo ha replicato: "La volèe". Una risposta che però ha trovato d'accordo lo stesso azzurro che con un cenno del capo ha annuito in segno di approvazione. "Jannik - ha chiesto poi lo spagnolo -, cosa fa di me un campione?". "Molte cose - ha risposto Sinner -, ma direi la tua mentalità ed etica del lavoro". La domanda poi è stata rivolta allo stesso Alcaraz che ha dichiarato: "Tante cose, la tua mentalità, il modo in cui giochi sia nei momenti buoni che in quelli cattivi".

La discussione si è poi sospasta sui loro soprannomi. "Ti chiamo come fanno tutti, carota", ha commentato Alcaraz a Sinner. "Tu invece sei una bestia - ha ribadito l'azzurro -, è il soprannome che ti si adatta molto bene. La bestia sta arrivando ed entri tu...".