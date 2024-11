Anna Kalinskaya, clamoroso schiaffo a Jannik Sinner: è finita malissimo?

13 novembre 2024 a

Nel bel mezzo delle Atp Finals di Torino, piombano brutte voci su Jannik Sinner: lui e Anna Kalinskaya potrebbero essere in crisi, anche se non c’è ancora nessuna conferma né smentita ufficiale dai diretti interessati. Le voci, diffuse dai media russi, stanno preoccupando i fan della coppia, soprattutto dopo un recente dettaglio che non è passato inosservato: la tennista russa ha smesso di seguire Sinner su Instagram, mentre lui continua a figurare tra i suoi follower. L'indiscrezione è stata rilanciata dal Corriere dello Sport. Il "defollowing", va detto, è uno schiaffo, pare più di un indizio.

Secondo la stampa russa, la relazione starebbe attraversando un momento difficile, e questo sarebbe uno dei motivi per i quali la Kalinskaya ha scelto di non raggiungere Torino per sostenere Sinner durante il torneo dei campioni iniziato da pochi giorni. Anna infatti ha preferito rimanere in Russia, alternando allenamenti a eventi sociali e momenti di relax, tutti documentati sui social. Inoltre, non sarebbe la prima volta che Anna smette di seguire Sinner, per poi tornare a seguirlo in seguito.

Alcune indiscrezioni suggeriscono inoltre che i due abbiano deciso di prendersi una pausa per riflettere sulla loro relazione e valutare il futuro insieme. La distanza tra i due sarebbe uno dei problemi principali: sempre impegnati in diversi tornei, sempre in punti diversi del mondo. Eppure, di recente, Jannik ha parlato con toni entusiastici della sua compagna: “Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”. E ancora, si era vociferato addirittura di un possibile matrimonio. Dunque: crisi o non crisi?