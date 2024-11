Belgio-Italia, Spalletti perde la pazienza e sbotta in dialetto: "S'è detto 500 volte"

15 novembre 2024 a

Una gran bella Italia è passata giovedì sera in Belgio contro la nazionale di Domenico Tedesco e continua la sua cavalcata in testa al girone di Nations League. Basterà un pari contro la Francia in casa per assicurarsi la testa del girone, oppure una sconfitta con il minimo scarto di reti dato che gli azzurri sono a +3 dai galletti, con lo scontro a favore. Nel dopopartita del match, deciso in avvio da una rete di Sandro Tonali, il c.t. Luciano Spalletti è sbottato a una domanda a caldo fatta dalla giornalista Rai, che si è ricollegato alla figuraccia europea in Germania e a una squadra tornata mestamente a casa agli ottavi dopo il k.o. per 2-0 contro la Svizzera: “Se si va rivedere le cose che si sono dette — ha esordito l’ex allenatore del Napoli — siamo l'Italia e abbiamo sempre la possibilità di trovare 30 calciatori per fare una Nazionale forte”.

E ancora: “Siamo l’Italia, s'è detto 500 volte — ha tuonato Spalletti —. Bisognava trovare le soluzioni giuste e metterli nelle condizioni di giocare da squadra ma quella l'hanno trovata da soli perché sono ragazzi forti”. E per la prossima sfida con la Francia “va bene anche il pareggio, ma non lo diciamo perché sappiamo che lei queste cose non vuole sentirle”, ha affermato l'inviata della Rai con Spalletti che si mostra ancora contrariato: Luciano ha girato la testa, ha mostrato un'espressione di fastidio e di disappunto in viso. Poi ha parlato del match: "I ragazzi sono stati bravi — ha aggiunto Spalletti — il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po' di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo”.

Poi su cosa non gli è piaciuto: "In dei campi del genere diventa fondamentale tenere palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo — il suo commento —. Quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma sono stati dei leoni”. Ultima riflessione è dedicata al centrocampista della Lazio, Rovella, che ha debuttato in Nazionale in un match non semplice: "È stato bravissimo — ha concluso —. Bello l'esordio di Rovella ma devo dire che è stato bello l'atteggiamento di tutti, i ragazzi questa sera hanno mostrato di essere una squadra tosta".