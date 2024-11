Anna Kalinskaya, clamoroso gesto-social a pochi minuti dalla finale di Jannik Sinner: cambia tutto

17 novembre 2024 a

Un'assenza pesante, quella di Anna Kalinskaya, che non è a Torino per la finale delle Atp Finals che vedrà in campo alle 18 Jannik Sinner, il suo compagno, contro Taylor Fritz. La russa sarà assente come è stata assente tutta la settimana, tanto che si rincorrono voci su una possibile rottura tra i due. E a tal proposito una conferma arriverebbe dal fatto che lei ha smesso di seguire sui social il ragazzo di San Candido (circostanza che si era già presentata in passato).

Tant'è, Jannik andrà a caccia del primo grande trionfo davanti agli occhi del pubblico di casa senza la presenza di Anna sugli spalti. Ma una delle novità degli ultimissimi minuti è che la Kalinskaya è tornata a farsi notare sui social, rompendo un periodo di relativa discrezione su Instagram, dove si era limitata a condividere solo qualche stories.

Mentre Sinner si concentra sul finale di stagione, la tennista russa si gode il sole di Miami. A documentare la sua permanenza sono alcune foto condivise sul suo profilo, che la ritraggono in momenti di relax insieme a un gruppo di amiche. "È così bello essere a casa con le mie adorabili ragazze”, ha scritto Kalinskaya come didascalia, accompagnando gli scatti che in poche ore hanno attirato l’attenzione del web.

Tra i dettagli che non sono sfuggiti ai fan c’è stato il "mi piace" lasciato proprio da Jannik Sinner. Nonostante l’intensa settimana di impegni a Torino, il numero uno italiano non ha mancato di mostrare il suo apprezzamento sui social, alimentando ulteriormente le chiacchiere delle ultime settimane. Un segnale, però, che smentirebbe le voci di crisi. Insomma, chi vivrà... vedrà.