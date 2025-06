Affari tuoi, il lavoro e la malattia: Alessia, finisce in lacrime

Un finale più dolce che amaro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio c'è Alessia, giovane insegnante dal Trentino Alto Adige accompagnata dalla madre Lucia.

Arrivata in fondo con i due pacchi più "estremi", da un lato quello blu con 5 euro (peggio solo il beffardo piatto regionale, per l'occasione la carne salada) e dall'altro i 300mila euro, il premio massimo in palio, la concorrente si deve "accontentare" dell'offerta al ribasso del Dottore, che ha avuto buon gioco a mettere sul piatto 45mila euro. Alessia ha accettato e De Martino è letteralmente esploso di gioia. Non solo perché nel pacco che la ragazza aveva in mano c'erano proprio i 5 euro, ma soprattutto per quanto rivelato dalla altoatesina.

"Ho affrontato una sfida molto importante - ha detto Alessia alludendo a una malattia -. Per me rappresenta una cosa importantissima, cui mi sono affidata e poi sono rinata. Ho una nuova vita grazie a questo numero. Sono razionale, questi soldi non mi cambieranno la vita e mi aiutano. Per me è un sogno avere questi soldi e quindi sono immensamente grata alla vita per avermi dato questa occasione e accetto", ha spiegato prima di dire "sì" al Dottore.

Una volta incassato l'assegno, ha spiegato che parte della somma andrà a chi, proprio come lei in passato, è stato chiamato dal destino ad affrontare la stessa "battaglia" contro la malattia. Un momento di grande commozione per il pubblico in studio e a casa, e un grande insegnamento per tutti. No, venerdì sera non è andato in onda solo un "gioco".