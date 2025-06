Jannik Sinner, "quando ha esitato": Rusedski e l'errore fatale del numero 1

La super sfida Alcaraz Sinner nella passata finale del Roland Garros, vinta dallo spagnolo al quinto set, continua ancora a far discutere per la sua bellezza. A riguardo, ne ha parlato anche l’ex tennista finalista degli US Open, Greg Rusedski. Lo ha fatto a The Tennis Gazzette sottolineando l’incredibile forza di Alcaraz: “È incredibile pensare a cosa ha realizzato così giovane — le sue parole — L’unico che ha vinto più Slam senza sconfitte in finale nel tennis maschile è Federer, 7-0. Carlos è secondo con un record di 5-0, un risultato che nemmeno Rafa Nadal è riuscito a raggiungere”. Quello che ha fatto la differenza nella vittoria contro Sinner riguarda la freddezza maggiore nei momenti decisivi: “Guardate Sinner, ha esitato sui match point, Alcaraz no — le parole di Rusedski — Questi ragazzi sono speciali perché riescono a essere abbastanza rilassati da eseguire tanti colpi sotto pressione”.

Intanto la rivalità fra i due tennisti continua: “Guardo Sinner e Alcaraz e dico ok, Sinner è il favorito in tutti i tornei sul cemento, anche se Alcaraz lo ha battuto agli US Open in quella partita epica — ha aggiunto — Guardate la terra battuta e l’erba e puntate su Alcaraz. Era esattamente ciò di cui il tennis maschile aveva bisogno: una grande rivalità dopo i tre grandi, e ce l’abbiamo fatta”.