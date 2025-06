Sinner, la profezia di Andre Agassi: "Chi sarà il nuovo Jannik"

Sarà Andre Agassi il capitano del Team World nella prossima edizione della Laver Cup, che si disputerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre, sostituendo l’uscente svedese Bjorn Borg. Sono quattro i tennisti che hanno già confermato la propria presenza nella squadra guidata dallo statunitense: Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton e Joao Fonseca. "Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo capitano del Team World, se devo essere onesto, ho pensato: 'No' — ha raccontato l’ex numero uno al mondo a Tennis Channel — Poi mi hanno detto che non sarebbe accaduto subito ma la stagione successivo. Non ero comunque sicuro fosse la scelta giusta per me”.

Da quel momento, però, “ho iniziato ad ascoltare le parole che John McEnroe e Bjorn Borg si sono dedicati dopo aver svolto questo ruolo per diversi anni — ha aggiunto — Ho letto anche i feedback degli appassionati, di chi ha assistito dal vivo all'evento e dei giocatori. Ho cominciato a immedesimarmi in quel ruolo e mi sono convinto".