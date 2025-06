Jannik Sinner, il retroscena da Sesto Pusteria: "Perché gira in Panda"

"È tornato per poco tempo qui e stavolta non sono riuscito a incontrarlo, ma Jannik torna spesso qui dai suoi genitori". Thomas Summerer, sindaco di Sesto Pusteria, ha parlato a Un Giorno da Pecora del suo concittadino più Famoso: Jannik Sinner. Il primo cittadino ha raccontato ai due radioconduttori Geppi Cucciari e Giorgia Lauro alcuni degli aneddoti più curiosi sul numero uno al mondo. L’ultima volta che ci siamo incontrati, per esempio, lui girava con la Panda della mamma".

Il motivo? Sinner doveva far curare il suo gatto: "Doveva portare il suo gatto dal veterinario. Come si chiama il gatto? Il nome non lo so, è un bel maschione. Dove dorme Jannik quando torna qui? Il papà e la mamma hanno una pensione qui da noi e, di fianco, c’è la loro casa. Fuori c’è sempre gente che spera di incontrarlo e farsi una foto insieme".