Nick Kyrgios torna in campo, subito una porcata contro Sinner: "Senza pomate né imbrogli"

Dopo una lunghissima assenza dai campi, Nick Kyrgios è pronto a tornare a giocare. L'australiano è rimasto fuori dai giochi a causa di due operazioni. La prima al menisco del ginocchio; la seconda, invece, al polso per la rottura del legamento scrafolunato. Negli ultimi due anni ha giocato solo una partita, perdendo contro il cinese Wu Yibing a Stoccarda nel giugno 2023, dopo essere rientrato dal primo intervento chirurgico.

Da allora Kyrgios si è fatto notare grazie ai suoi attacchi continui a Jannik Sinner, il suo acerrimo rivale sportivo e in amore. L'australiano, sui social e in televisione, ha criticato in più occasioni l'azzurro a causa della vicenda doping che lo vede coinvolto. E anche per celebrare il ritorno sul terreno di gioco, il 29enne ha voluto dedicare un pensiero velenoso contro il numero uno al mondo. Una storia pubblicata su Instagram dove viene immortalato in campo, ma con una scritta che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Niente pomata- con tanto di immagine eloquente -. Due anni in depressione fisica, felice di essere tornato. Senza imbrogliare il sistema. Questo è per tutti quelli veri".

"Ho fatto quella ricostruzione del polso e ora mi sento benissimo - ha raccontato l'australiano -. Avevo il 15 percento di possibilità miracolose di tornare a giocare a questo livello, ed eccoci qua. Fisicamente è stato brutale. Mentalmente non avrei permesso a me stesso di mollare. Non avrei lasciato che questo infortunio fosse il dittatore del mio futuro circa il giocare o meno a tennis".