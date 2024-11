Gigio Donnarumma, forfait all'ultimo per problemi intestinali. "E l'Imodium?": sfottò, sospetti e commenti feroci

18 novembre 2024 a

a

a

Un brusco risveglio per l'Italia di Luciano Spalletti, sconfitta per 3-1 a San Siro dalla Francia nella partita di Nations League di domenica 17 novembre. Un ko che vale il secondo posto nel girone, dunque un cammino ben più difficile. Partita oggettivamente senza storia, con i Blues che la hanno dominata per larghi tratti.

Una partita che ha visto anche il forfait all'ultimo di Gianluigi Donnarumma, il portiere del Psg fermato da un brutto virus influenzale: niente ritorno al Meazza, dunque, uno stadio che con lui ha un conto aperto. Insomma gli azzurri si sono trovati a dover fare i conti con un’assenza pesante proprio all’ultimo minuto: Donnarumma ha lasciato il posto a Vicario, protagonista per altro di una prestazione poco convincente.

Quando la notizia dell’indisponibilità del portiere è trapelata, in molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un pretesto per evitare i probabili fischi di San Siro, che gli avrebbe con tutta probabilità riservato la consueta e feroce accoglienza. Tuttavia, Luciano Spalletti ha subito chiarito la situazione: “Si è sentito male, ha avuto mal di stomaco e diarrea, abbiamo tentato di recuperarlo, ma si sentiva debole”. Nessuna scusa, insomma.

"Cosa mi aspetto da San Siro": le pesanti parole di Donnarumma a poche ore dal ritorno

E online, su X in particolare, la discussione si è spostata rapidamente dai fischi ai rimpianti per l’assenza di Donnarumma. Non sono mancati i commenti a sostegno del portiere: “Per tutti quelli che continuano a criticare Donnarumma e ad invocare Vicario fra i pali, non capendo che Gigio è il nostro fuoriclasse, capace di trasmettere sicurezza all’intera squadra (cosa che Vicario, ad oggi, non riesce a dare). Stateve”.

Qualcuno ha sottolineato la differenza che avrebbe potuto fare Donnarumma in campo: “Con Donnarumma almeno un goal non lo avremmo preso”, mentre altri hanno preferito puntare sull’ironia: “Gigì ma non ti potevi prendere 2 compresse di Imodium?”. C’è stato anche chi ha difeso con fermezza l’importanza di Donnarumma per la Nazionale: “Il prossimo che mi dice che Donnarumma non è fondamentale in questa Nazionale si prende gli schiaffi. Quelli veri, non quelli social”. Insomma, tanti commenti a suo supporto. Ma anche parecchi sfottò...