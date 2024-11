Anna Kalinskaya ha lasciato Sinner "per colpa di un'altra ragazza". Chi hanno beccato a Torino: nome clamoroso

19 novembre 2024 a

a

a

Si fa sempre più fitto e complicato il mistero della relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I ben informati e i segugi dei social assicurano che il tennista italiano e la collega russa si siano lasciati, e tutto alla vigilia delle Atp Finals di Torino vinte dal 23enne di San Candido, numero 1 del ranking Atp.

Lui e la bella 25enne infatti, non si seguirebbero più su Instagram, segnale inequivocabile anche per chi, come loro, non è solito inondare i social di dettagli sulla propria vita privata, figurarsi quella sentimentale. Tuttavia, in molti hanno notato come sotto l'ultimo post di Instagram di Anna sia scomparso il like di Jannik. Lei infatti lo ha bloccato e i due non si seguono più a vicenda. Fin qui, i dettagli noti.

Cosa ha pubblicato mentre lui festeggiava: Kalinskaya, altro clamoroso schiaffo a Sinner?

Il retroscena che ha del clamoroso riguarda però il motivo della rottura di un rapporto nato intorno allo scorso marzo, subito dopo la vittoria di Sinner agli Australian Open.

"Ha bloccato Jannik Sinner": indiscrezioni-choc sull'ultima mossa di Anna Kalinskaya

Ci sarebbe più di un sospetto, infatti, su un clamoroso ritorno di fiamma dell'altoatesino per la sua ex fidanzata, Maria Braccini. O almeno questo sospetta chi ha avvistato la ragazza proprio a Torino, a seguire i match del fenomeno azzurro, mentre la Kalinskaya era lontana migliaia di chilometri.

Altro segnale molto pesante: un like della Kalinskaya al commento di un utente/fan che accusava Jannik. "Lui non apprezza, avrei voluto che Anna incontrasse una persona che la apprezzasse. Lasciate che lui incontri chi vuole". Detto, fatto?