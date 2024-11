Pulisic "alla Trump": come esulta dopo il gol, fa impazzire la sinistra

19 novembre 2024 a

Sabato saranno rivali a San Siro in Milan-Juventus ma intanto Christian Pulisic e Yunus Musah da un lato e Timothy Weah e Weston McKennie dall'altro fanno faville insieme in nazionale. Nella vittoria degli Usa per 4-2 sulla Giamaica nel ritorno dei quarti di Nations League c'è infatti il timbro degli "italiani": a sbloccare la gara al 14' è Pulisic sull'assist di McKennie, poi il rossonero propizia il raddoppio (sul suo tiro arriva la decisiva deviazione di Bernard) mentre al 56', sul cross dalla destra di Musah, Weah raccoglie e insacca il provvisorio 4-1.

Pulisic, che i tifosi rossoneri hanno ribattezzato "Capitan America", senza ombra di dubbio fin qui è stato la miglior risorsa di Mister Paulo Fonseca in questo avvio di stagione con poche luci e molte ombre (14 partite e 7 gol complessivi, di cui 5 in campionato e 2 in Champions League). Sui social, però, il video del suo gol è diventato virale non solo per la bellezza del tocco decisivo, ma per quello che è accaduto dopo la rete. Pulisic è corso fino alla bandierina, e fin qui nulla di strano. Poi, raggiunto dai compagni, si è esibito in un balletto ben conosciuto da tutti gli elettori americani: la Trump Dance, con movenze rese virali suii social proprio dal neo-presidente americano Donald Trump. Una moda peraltro che sta spopolando tra gli sportivi, football americano in testa.

Tra le migliaia di commenti ai vari video che su X riproducono il momento-clou, quasi tutti sono entusiastici non solo dal punto di vista sportivo. In tanti tifosi dall'Inghilterra chiedono ai loro club di acquistare l'attaccante (dal Chelsea, da cui il Milan l'ha prelevato nell'estate del 2023, al Manchester United), qualcuno gli pronostica una "pessima carriera" propri per questa sua (presunta) dichiarazione di appoggio politico a Trump. E, immaginiamo, i tifosi rossoneri più a sinistra che masticheranno amaro, divisi tra il tifo e la fede.