Il "gesto estremo" di Anna Kalinskaya: rumors pesanti, come ha 'ribaltato' Sinner

Roberto Tortora 20 novembre 2024 a

Fortunato al gioco… turbolento in amore? Il 2024 di Jannik Sinner è andato sicuramente a velocità supersonica e tanti sono i trionfi che lo hanno reso solidamente il numero 1 del tennis mondiale. In amore, però, sembra esserci stato uno scossone e quella che sembrava una bella favola pare giunta al termine. Parliamo, ovviamente, della sua relazione con la collega russa, Anna Kalinskaya, clamorosamente assente alla finale del 17 Novembre all’Inalpi Arena di Torino contro Taylor Fritz.

La russa si è fatta fotografare in Florida, a Miami, mentre si diverte insieme alle sue amiche. E durante tutto il torneo, la tennista russa ha completamente ignorato le vittorie del suo fidanzato sui social: nessun like a Jannik, nessun commento, nessuna interazione. Solo foto al mare in relax, ora che la stagione di Anna è terminata lo scorso 18 ottobre al torneo cinese di Ningbo.

Lei, addirittura, è arrivata al “gesto estremo” dei giorni nostri: ha smesso di seguire Sinner sui social. In molti hanno notato, infatti, che sotto l'ultimo post Instagram della tennista russa è scomparso anche il like di Jannik. Il motivo? Lei lo ha bloccato e i due non si seguono più a vicenda. Che c’entri un “ritorno di fiamma”? La ragione di questa crisi, infatti, pare essere dovuta ad un'altra persona che invece a Torino c’era eccome a seguire la finale di Jannik. Stiamo parlando dell'ex-fidanzata del tennista, Maria Braccini. Non solo, Anna Kalinskaya ha sfogato la sua frustrazione proprio sui social, dove è comparso anche un suo like su Instagram ad un commento che dice: "Lui non apprezza, avrei voluto che Anna incontrasse una persona che la apprezzasse, lasciate che lui incontri chi vuole". Che sia quindi la Braccini il motivo della rottura tra Sinner e Kalinskaya?