Jannik Sinner, Berrettini preso a pallate da Kokkinakis: si scatena il panico sui social

23 novembre 2024 a

a

a

Matteo Berrettini è parso in seria difficoltà nel primo match contro l'Australia. L'Italia si sta giocando la possibilità di partecipare a un'altra finale di Coppa Davis, sempre a Malaga. Ma l'azzurro ha perso il primo - combattutissimo - set contro Kokkinakis, al momento numero 77 del ranking Atp. Un'ora di gioco combattutissima, con l'italiano che aveva cominciato bene. Ma poi ha fallito la possibilità di portarsi a casa il set, trascinandolo al tie-break. E lì, come ha giustamente sottolineato Adriano Panatta in telecronaca, "è una lotteria".

Anche qui, set point perso e Kokkinakis che festeggia. L'Australia ha quindi la concreta possibilità di portarsi in vantaggio contro la nostra selezione. E sui social, sono già fioccati meme che chiedono l'immediato ingresso in campo di Jannik Sinner, l'unico giocatore che può ribaltare completamente la semifinale contro l'Australia. Il numero uno al mondo è reduce da una annata stellari, culminata con il trionfo alle Atp Finals di Torino. Ma la possibilità di mettere una ciliegina sulla torta a questa stagione è troppo succosa per essere sprecata.

L'immagine di un santino sta circolando su X tra i fan del tennis italiano. Nel fotomontaggio si può ammirare Jannik Sinner nelle vesti di Gesù. E sotto la seguente descrizione: "Ultima spiaggia: ovunque proteggimi".