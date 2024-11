Jannik Sinner, come batterlo? La soluzione dell'Olanda: "Dobbiamo avvelenarlo"

23 novembre 2024 a

Con l'ennesima vittoria contro Alex De Minaur, Jannik Sinner ha permesso all'Italia di disputare un'altra finale di Coppa Davis. In semifinale contro l'Australia sono bastati solo due match - il suo e quello di Matteo Berrettini contro Kokkinakis - per chiudere i conti con gli australiani. E in molti non avevano dubbi sul risultato della partita del numero uno al mondo. In effetti Sinner ha liquidato il suo collega e amico in soli due set, dominandolo in ogni istante. Impressionante.

Ora sul cammino dell'Italia ci sarà l'Olanda. Ma la squadra da battere è sempre quella azzurra, anche perché siamo i detentori in carica dell'insalatiera. E, soprattutto, possiamo contare sul giocatore più forte del mondo. Come riuscire quindi a sconfiggere l'altoatesino? Semplice: avvelendandolo. Questo è in sintesi il pensiero - ironico - del capitano degli Orange.

"L'Italia è campione in carica con Sinner, penso che dovremo avvelenare un po' il loro cibo - ha esclamato il capitano degll'Olanda. Dobbiamo andare in campo con grandi attributi domenica. Quello che stiamo facendo è davvero grande, perché non abbiamo giocatori nei primi 5, 10 o 15 al mondo. Ma questo è un lavoro di squadra. Negli anni passati - ha concluso -abbiamo dimostrato che possiamo esserci".